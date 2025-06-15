Минобороны сообщило о взятии Ульяновки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ульяновка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны днем 15 июня.

Село было взято подразделениями группировки войск «Центр».

Вчера Минобороны отчитывалось о взятии под контроль населенного пункта Зеленый Кут в ДНР. 11 июня российские войска вышли на западную границу ДНР. В Кремле заявляли, что наступление в Днепропетровской области необходимо в том числе для создания буферной зоны.

О том, какой может быть буферная зона вдоль границы с Украиной, читайте в материале «Ъ».