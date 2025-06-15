240 человек пострадали в результате ударов Ирана по городам Израиля

В результате нескольких ракетных ударов Ирана по Израилю погибли 8 человек, 240 — пострадали. 35 жителей считаются пропавшими без вести в городах Хайфа, Темра и Бат-Ям, где зафиксированы попадания по многоэтажке, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на национальную службу скорой помощи.

В результате удара Ирана по Бам-Яму сильно поврежден жилой многоэтажный дом, его часть обрушилась. По последним данным службы скорой помощи, в Бат-Яме и соседнем городе Реховот пострадали 137 человек. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Однако число жертв может увеличиться, поскольку экстренные службы занимаются поиском людей под завалами, уточняет издание. Еще четыре человека погибли в результате удара по Темре. Как минимум 14 человек ранены.

Атака Ирана стала ответом на израильскую операцию «Восходящий лев», начатую 13 июня. Позже Израиль продолжил наносить ракетные удары и повредил два нефтехранилища в Тегеране, на объектах вспыхнули пожары. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху угрожал нанести удары «по каждому объекту и каждой цели режима аятолл». The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп пообещал господину Нетаньяху не препятствовать ударам по Ирану. При этом глава Белого дома утверждает, что Штаты не участвовали в атаке на Тегеран.

Екатерина Отрашкевич