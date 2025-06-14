WSJ: Трамп пообещал Нетаньяху не препятствовать ударам по Ирану

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США не станут препятствовать атаке еврейского государства на Иран, но и не будут поддерживать страну в наступательных операциях. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно сообщению издания, господин Нетаньяху сказал американскому президенту во время их беседы 12 июня, что 60-дневный срок, отведенный для заключения ядерной сделки с Ираном, истек и теперь Израиль будет защищаться. Как пишет WSJ, Дональд Трамп, судя по всему, не пытался отговорить израильского лидера от нападения.

13 июня господин Трамп заявил, что сделал все возможное для мирного урегулирования конфликта между странами. «Мы дали им (Ирану.— "Ъ") шанс (заключить ядерную сделку.— "Ъ"), но они им не воспользовались»,— сказал президент США. Тем не менее он предложил Ирану вернуться за стол переговоров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Целью ударов Израиль объявил уничтожение ядерной инфраструктуры Исламской Республики.