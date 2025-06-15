Трамп: на Иран обрушится вся мощь вооруженных сил США в случае атаки на Штаты

США не имели никакого отношения к ударам по Ирану в ночь на 15 июня, однако ответят Тегерану в случае атаки на Штаты. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Если мы будем атакованы каким-либо образом со стороны Ирана, вся сила и мощь вооруженных сил США обрушится на вас с недоступными ранее уровнями»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Он считает, что США «легко» смогут добиться соглашения между Ираном и Израилем. При этом возможные сроки завершения конфликта Дональд Трамп не назвал.

В ночь на сегодня Израиль совершил массированную атаку на Иран. В результате повреждены два нефтехранилища. После удара по топливным резервуарам в Тегеране случился пожар. Иран в ответ запустил три волны ракет и беспилотников по Израилю. В результате обстрела погибли 8 человек, более 200 пострадали. Взаимные удары продолжились, Израиль также совершил атаку на Йемен. По данным The Times of Israel, целью атаки был начальник генштаба хуситов Мухаммед аль-Гамари.

Екатерина Отрашкевич