Израиль атаковал два нефтехранилища в Иране

В Тегеране результате массированной атаки со стороны Израиля повреждены два нефтехранилища, передает Tasnim. Начался пожар.

«Нефтебаза Шахран и топливный резервуар на юге Тегерана подверглись нападению со стороны печально известного сионистского режима … По предварительным данным, количество топлива в этих двух резервуарах было небольшим, и ситуация полностью находится под контролем»,— сообщило министерство нефти Ирана.

В разных частях Тегерана работают силы ПВО. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по северной части Ирана. В городе Хайфа под удар попал нефтеперерабатывающий завод. Известно о как минимум одном погибшем и 13 пострадавших.