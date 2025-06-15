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Коммерсантъ FM
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Израиль атаковал два нефтехранилища в Иране

В Тегеране результате массированной атаки со стороны Израиля повреждены два нефтехранилища, передает Tasnim. Начался пожар.

«Нефтебаза Шахран и топливный резервуар на юге Тегерана подверглись нападению со стороны печально известного сионистского режима … По предварительным данным, количество топлива в этих двух резервуарах было небольшим, и ситуация полностью находится под контролем»,— сообщило министерство нефти Ирана.

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В разных частях Тегерана работают силы ПВО. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по северной части Ирана. В городе Хайфа под удар попал нефтеперерабатывающий завод. Известно о как минимум одном погибшем и 13 пострадавших.

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