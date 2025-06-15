Главные новости к утру 15 июня

Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. По последним данным, погибли 5 человек, еще 195 пострадали. Поврежден нефтеперерабатывающий завод. Для атаки Иран использовал баллистические и как минимум одну гиперзвуковую ракету.

Израиль в ответ нанес удары по Тегерану. Повреждены два нефтехранилища, а также инфраструктура Минобороны и штаб-квартира ядерного проекта SPND.

Президент США Дональд Трамп принял военный парад.

В России приостанавливали работу аэропорты Калуги и Тамбова.