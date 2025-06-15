Президент США Дональд Трамп принял военный парад в честь 250-летия армии Соединенных Штатов. Мероприятие совпало с днем рождения господина Трампа, которому исполнилось 79 лет.

«Армия сохраняет нашу свободу, вы делаете нас сильными, и сегодня вечером вы заставили всех американцев гордиться вами»,— сказал Дональд Трамп (цитата по CNN). Он добавил, что «враги Америки вновь убеждаются, что если вы угрожаете американскому народу, наши солдаты придут за вами и ваше поражение будет неизбежным».

Военный парад проходит в Вашингтоне. В нем принимают участие более 6,6 тыс. военнослужащих, около 130 танков и 50 вертолетов. На параде также представлена техника времен Второй мировой войны.

Одновременно с парадом почти во всех штатах США проходят митинги с лозунгом «Нет королям». Как сообщали их организаторы, акции объявлены в качестве протеста против авторитарной политики Дональда Трампа.

Петр Бузлаев