Mehr: Иран использовал для удара по Израилю гиперзвуковую ракету

Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету во время ночной атаки по территории Израиля, пишет Mehr. Nour News также сообщает, что страна применила баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

IRIB уточняет, что Иран для ударов по Израилю запустил «сотни различных типов баллистических ракет». Гиперзвуковая ракета, предположительно, атаковала Хайфу. КСИР заявлял, что целями стали объекты по производству топлива для израильских истребителей.

В результате ночной атаки в Израиле погибли как минимум пять человек, еще 195 пострадали. В ответ был атакован Тегеран. Повреждены два нефтехранилища, инфраструктура Минобороны и штаб-квартира ядерного проекта SPND.

Петр Бузлаев