ЦАХАЛ назвал цели ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении серии ударов по Тегерану. Целью были объекты с инфраструктурой иранского ядерного проекта и танкеры с топливом.

«Среди целей были штаб-квартира Минобороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPND и другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим прятал свой ядерный архив»,— говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявлял, что целями массированной ракетной атаки по северу Израиля были объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения. Там добавили, что действия армия будут более жесткими и масштабными, если израильские атаки продолжатся.