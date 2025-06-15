Фальков заявил о готовности проекта по переходу на новую модель образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что проект по переходу России на новую модель высшего образования готов. Пилотный проект стартовал в 2023 году.

«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе»,— сказал Валерий Фальков «РИА Новости».

В 2023 году в шести университетах стартовал пилотный проект перехода на новую модель высшего образования. Он предусматривает базовое и специализированное высшее образование вместо бакалавриата и магистратуры. Переход на новую модель начался в 2022 году, когда Минобрнауки объявило об отказе России от Болонской системы образования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минобрнауки определяет даты».