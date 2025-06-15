Иранские СМИ сообщили об ударе по НПЗ в Израиле

В результате массированной атаке Ирана по северу Израиля есть погибшие и пострадавшие, сообщило израильское издание Ynet. Иранское агентство IRNA пишет, что в городе Хайфа одна из ракет ударила по нефтеперерабатывающему заводу.

Военно-космические силы КСИР Ирана заявляли о проведении комбинированной операции с использованием ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщало, что также запустило ракеты в сторону Ирана.

По информации Ynet, как минимум один человек погиб в израильском городе Тамра. Пострадали еще 13 человек. В Хайфе в результате атаки начался пожар.