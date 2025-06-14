Пожар на свалке в Новоуральске ликвидировали спустя неделю тушения

Па полигоне складирования твердых бытовых отходов (ТБО) потушили пожар, который стал последствием поджога, сообщил мэр Новоуральска (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, в тушении задействовали силы и средства «всех оперативных служб»: Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), управления защиты от чрезвычайных ситуаций (УЗЧС), управления городского хозяйства (УГХ), Водоканала, сотрудников самого экополигона и частных городских организаций. «Параллельно работала полиция по проведению необходимых процессуальных действий»,— отметил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Низовский Фото: Александр Низовский

Господин Тюменцев напомнил, что сообщение о возгорании на полигоне поступило на пост Единой дежурно-диспетчерской службы вечером 6 июня. На утро 7 июня площадь очагового горения составляла около 2 тыс. кв. м, зона тления охватывала порядка 28 тыс. кв. м. «В ежедневном режиме велась работа оперативного штаба. Каждые два часа обсуждали ситуацию и дальнейшие тактические действия по ликвидации последствий пожара»,— пояснил мэр, добавив, что в результате работы всех привлеченных сил площадь возгорания и активного тления ежедневно стремительно сокращалась.

Вячеслав Тюменцев заверил, что сотрудники ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 8 июня «не обнаружили в воздухе превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ». «Возгорание произошло в результате поджога. Виновные лица установлены»,— подчеркнул глава Новоуральска.

В интервью «Ъ-Урал» Вячеслав Тюменцев отмечал, что мусорный полигон в Новоуральске необходимо расширять и заниматься рекультивацией объекта.

Василий Алексеев