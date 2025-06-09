В Новоуральске четвертый день ликвидируют пожар на мусорном полигоне

В Новоуральске на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Экополигон Новоуральский» пожарные продолжают бороться с возгоранием уже четвертый день, сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным на утро 9 июня, площадь тления сократилась до 1,6 тыс. кв. м. Напомним, утром 7 июня площадь очагового горения составляла около 2 тыс. кв.м, а зона тления охватывала около 28 тыс. кв.м. Для тушения пожара привлечена группировка в составе 43 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и четыре единицы техники.

Для тушения пожара задействованы силы управления защиты от чрезвычайных ситуаций (УЗЧС), управление городского хозяйства (УГХ), дренчерная система пожаротушения (ДКС), сотрудники и техника экополигона и частных организаций.

Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог. Пострадавших нет. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ФМБА России провело замеры предельно допустимых концентраций (ПДК), превышения не зафиксировано.

UPD: По данным на 18:21 площадь тления на полигоне уменьшилась до1 тыс. кв. м – это два очага по 500 кв. м каждый.

Напомним, 2 июня на полигоне в Верхней Пышме начался пожар. Его площадь составляла 600 кв. м и позднее увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. К 15:00 4 июня участники тушения локализовали пожар. В 18:07 открытое горение было ликвидировано, тление происходило на площади 150 кв. м.

Полина Щуцкая