Житель Свердловской области вернулся в регион спустя два года в украинском плену

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной 14 июня в Свердловскую область вернулся житель Свердловской области, который с 2023 году находился в плену, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Начался санитарный обмен ранеными, но пока наших земляков в списке раненых нет. Спасибо всем участникам Стамбульского переговорного процесса. Каждый боец нам дорог»,— отметила омбудсмен.

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Договоренности об обмене пленными были заключены на переговорах в Стамбуле 2 июня. Минобороны РФ сообщило о проведении первого этапа обмена военнослужащими 9 июня, на следующий день состоялся второй этап. Третья группа военнослужащих РФ вернулась в Россию 12 июня, четвертая группа — 14 июня. Взамен российская сторона передала военнопленных Вооруженных сил Украины.

Ранее, 12 июня, стало известно о возвращении из плена пяти жителей Свердловской области. «Первым был парень из Бисерти. 10 июня вернулись еще двое ребят: один из Екатеринбурга, второй из Богдановича. Сегодня из плена вернулись еще двое наших, их ждут в Екатеринбурге»,— сообщила тогда госпожа Мерзлякова.

Освобожденные российские военнослужащие будут направлены для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Василий Алексеев