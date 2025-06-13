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Пять уральцев вернулись из украинского плена

Пять жителей Свердловской области вернулись из украинского плена за три дня обмена, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков. Первым был парень из Бисерти. 10 июня вернулись еще двое ребят: один из Екатеринбурга, второй из Богдановича. Сегодня из плена вернулись еще двое наших, их ждут в Екатеринбурге»,— написала она в «ВКонтакте».

Договоренности об обмене пленными были заключены на переговорах в Стамбуле 2 июня. Прошло уже три этапа обмена. Освобожденные российские военнослужащие будут направлены для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Алексей Буров

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