Пять уральцев вернулись из украинского плена

Пять жителей Свердловской области вернулись из украинского плена за три дня обмена, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков. Первым был парень из Бисерти. 10 июня вернулись еще двое ребят: один из Екатеринбурга, второй из Богдановича. Сегодня из плена вернулись еще двое наших, их ждут в Екатеринбурге»,— написала она в «ВКонтакте».

Договоренности об обмене пленными были заключены на переговорах в Стамбуле 2 июня. Прошло уже три этапа обмена. Освобожденные российские военнослужащие будут направлены для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Алексей Буров