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Самолет, вылетевший из Перми в Москву, совершил полет с неисправным метеорадаром

Во время выполнения регулярного рейса Пермь — Москва экипаж Airbus A310 доложил о некорректном отображении информации на метеорадаре. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна принял решение продолжить полет на аэродром назначения. Инцидент произошел вчера днем в 150 км севернее Москвы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате самолет прибыл в аэропорт Шереметьево по расписанию. Эксплуатант воздушного судна — ПАО «Аэрофлот».

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