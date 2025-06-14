Самолет, вылетевший из Перми в Москву, совершил полет с неисправным метеорадаром

Во время выполнения регулярного рейса Пермь — Москва экипаж Airbus A310 доложил о некорректном отображении информации на метеорадаре. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна принял решение продолжить полет на аэродром назначения. Инцидент произошел вчера днем в 150 км севернее Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате самолет прибыл в аэропорт Шереметьево по расписанию. Эксплуатант воздушного судна — ПАО «Аэрофлот».