Самолет, вылетевший из Перми в Москву, совершил полет с неисправным метеорадаром
Во время выполнения регулярного рейса Пермь — Москва экипаж Airbus A310 доложил о некорректном отображении информации на метеорадаре. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна принял решение продолжить полет на аэродром назначения. Инцидент произошел вчера днем в 150 км севернее Москвы.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате самолет прибыл в аэропорт Шереметьево по расписанию. Эксплуатант воздушного судна — ПАО «Аэрофлот».