Денис Паслер поручил ускорить темпы строительства набережной в Красноуфимске

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить темпы строительных работ набережной реки Уфы в Красноуфимске, сообщил он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате работ в городе создадут благоустроенную прогулочную зону, смотровую площадку, причал для лодок, спортивные и детские площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Красноуфимск, как и другие города региона, должен развиваться, чтобы каждый его житель мог с удовольствием жить и трудиться на родной земле, заводить семьи и гордиться малой Родиной»,— сказал господин Паслер.

Врио губернатора нанес визит в Красноуфимск в связи с празднованием 289-летия города. «Современный Красноуфимск — крупный индустриальный, транспортный и культурный центр. За последние годы город значительно преобразился, стал более комфортным для жизни»,— подчеркнул он

Денис Паслер добавил, что на территории школы №2 идет строительство стадиона, на котором смогут заниматься «более тысячи учащихся». По его словам, на объекте разместят футбольное поле, беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки. «Строители заверили, что сдадут стадион к началу учебного года»,— пояснил господин Паслер.

Василий Алексеев