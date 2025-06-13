Украина сообщила о получении 1200 тел погибших

Координационный штаб по обращению с военнопленными объявил в своем Telegram-канале о возвращении на родину 1200 тел погибших украинцев. Останки переданы стране в рамках договоренностей, установленных на российско-украинских переговорах в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Presidential adviser and head of delegation for peace talks with Ukraine Vladimir Medinsky / Telegram / Handout / Reuters, Presidential adviser and head of delegation for peace talks with Ukraine Vladimir Medinsky / Telegra Фото: Presidential adviser and head of delegation for peace talks with Ukraine Vladimir Medinsky / Telegram / Handout / Reuters, Presidential adviser and head of delegation for peace talks with Ukraine Vladimir Medinsky / Telegra

Украинская сторона заявила, что возвращенные тела подлежат экспертизе правоохранительных органов, которым предстоит идентифицировать останки. Ведомство подчеркивает, что «тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим». Обмен погибшими в координационном штабе назвали «репатриационными мероприятиями».

Украинская инстанция, ответственная за обращение с военнопленными, выразила благодарность за содействие в проведении «репатриационных мероприятий» Международному комитету Красного Креста.

2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегация условились, что Россия в одностороннем порядке передаст 6 тыс. тел украинских военнослужащих. Владимир Мединский заявлял, что российская сторона готова начать передачу останков с 7 по 9 июня. 7 июня первая партия из 1212 тел была доставлена в рефрижераторах к месту передачи. Однако Украина тогда перенесла получение останков на неопределенный срок. Позже стало известно, что Россия получила тела 27 своих погибших военнослужащих и передала Украины 1212 тел.