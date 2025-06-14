Армия Израиля заявила о перехвате иранских БПЛА в районе Иудеи и Мертвого моря

ВВС Израиля сбили несколько иранских беспилотников в районе Иудеи и Мертвого моря. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Около 8:00 мск в Израиле была объявлена воздушная тревога, говорится в заявлении.

Вооруженные силы Ирана в свою очередь сбили несколько разведывательных беспилотников Израиля в районе города Сельмас на границе с Турцией, сообщает иранская газета Hamshahri.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ на удары Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.