Силы ПВО за ночь сбили 66 БПЛА над регионами России

В период с 20:00 мск 13 июня до 7:00 14 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 30 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, 10 БПЛА — над территорией Белгородской области, 8 БПЛА — над Ставропольским краем, 6 БПЛА — над территорией Крыма, еще 11 — над акваторией Азовского моря, а также еще один над территорией Самарской области.

Ранее губернатор Ставропольского края сообщил о том, что обломки беспилотника упали в районе города Невинномысска, в результате чего пострадал человек.