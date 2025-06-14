Человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Ставропольском крае

В результате работы ПВО в Ставропольском крае обломки БПЛА упали в промзоне в районе Невинномысска. По оперативным данным, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, пострадавшему оказывается необходимая медпомощь. На месте работают оперативные службы. Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

Беспилотники также попытались атаковать промышленное предприятие Новокуйбышевска в Самарской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона.