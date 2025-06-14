Иран начал четвертую волну ракетных ударов по Израилю

Иран начал четвертую волну ракетных ударов по территории Израиля, сообщает агентство Tasnim. Ранее армия Израиля сообщила о новой ракетной атаке из Ирана. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее представители Ирана рассказали CNN, что иранская армия намерена усилить атаки на Израиль, а также о готовности атаковать его союзников.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

В ответ на атаку Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана вечером 13 июня провели операцию под названием «Правдивое обещание 3». В основном ответные действия Ирана сводились к массовым запускам ракет.

Главное о последствиях атаки Ирана на Израиль— в подборке «Ъ».