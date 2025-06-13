Главные новости за 13 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки в приюте для несовершеннолетних. Девочку избивали и неоднократно отправляли жить в приют. В мае 2025 года мать девочки, «ведущая асоциальный образ жизни», впала в кому. Школьницу вновь поместили в социальное учреждение, где она скончалась при неустановленных обстоятельствах.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям проверить информацию о нарушениях жилищных прав военнослужащих и ветеранов после появления массовых жалоб в социальных сетях.

Во многоэтажном доме на улице Богданова, 79 этой ночью произошел пожар. Возгорание на площади 40 кв. м ликвидировали силами восьми единиц техники и 20 человек личного состава.

В Ростовской области продолжается тушение пожаров на мусорном полигоне. Самая сложная ситуация складывается в Кагальницком районе – тушению мешает сильный ветер.

Игрок футбольного клуба «Ростов» Даниил Уткин перешел в калининградскую «Балтику». Полузащитник присоединиться к команде на правах аренды с правом выкупа.