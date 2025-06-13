СК проверит нарушения жилищных прав военных в России после возбуждения дела в Ростове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям проверить информацию о нарушениях жилищных прав военнослужащих и ветеранов после появления массовых жалоб в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее писал«Ъ-Ростов», в Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за непредоставления квартиры ветерану боевых действий в Афганистане. Уточняется, что в социальных сетях жители разных регионов стали активно писать о похожих ситуациях с нарушением жилищных прав военнослужащих.

«В связи с этим А.И. Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений тщательно изучить доводы, изложенные в комментариях, и дать им надлежащую правовую оценку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Константин Соловьев