В Кагальницком районе борются с пожаром на мусорном полигоне

В Ростовской области продолжается тушение пожаров на мусорных полигонах. Как сообщила в своем telegram-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, самая сложная ситуация складывается в Кагальницком районе – тушению мешает сильный ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной

На месте работают 13 единиц техники и бригада специалистов, но, по словам чиновника, этого недостаточно. В ближайшее время регоператор дополнительно выделит два самосвала и бульдозер.

В то же время в Зернограде с возгоранием удалось справиться силами восьми единиц техники, которая продолжает работать, чтобы не допустить повторных очагов. Уточняется, что в ближайшее время на полигоне должны будет установят видеонаблюдение в пилотном режиме. Системы могут внедрить и на других полигонах.

Отмечается также, что в городе Шахты наблюдается «стабильная» ситуация: тление полностью локализовано с помощью 17 единиц спецтехники и двух пожарных машин.

Константин Соловьев