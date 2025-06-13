Трамп заявил, что представители Ирана звонят ему и просят обсудить ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские переговорщики сами звонят ему с просьбой обсудить сделку по ядерной программе Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава государства добавил, что Тегеран упустил шанс заключить соглашение. «Теперь, возможно, у них будет другая возможность. Посмотрим»,— сказал господин Трамп NBC. Он уточнил, что с ним связывались те же люди, с которыми США работали в рамках переговоров по ядерной сделке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. После атаки иранские власти объявили, что шестой раунд переговоров с США по ядерной сделке не состоится до дальнейшего уведомления.

Стороны должны были встретиться в Омане 15 июня. Предыдущие пять раундов были посвящены сворачиванию ядерной программы Ирана. Вашингтон добивался, чтобы Тегеран перестал как-либо обогащать уран.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова