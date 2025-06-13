В русском сегменте МКС устранена утечка, о которой стало известно в 2019 году

Устранена утечка воздуха из промежуточной камеры служебного модуля «Звезда» в русском сегменте Международной космической станции. О ней впервые стало известно в сентябре 2019 года, однако ни одна из предыдущих попыток ее ликвидации не приводила к окончательному успеху. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Об успехе очередного этапа герметизации в ведомстве сообщили со ссылкой на экспертов Центра управления полетами. Это они объявили, что утечка ликвидирована. «Роскосмос» продолжает мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента.

Экипаж МКС занимался поиском и устранением утечки воздуха в модуле «Звезда» с августа 2020 года. В октябре того же года трещину в 4 см удалось обнаружить с помощью разорванного чайного пакетика. Космонавты оставили его содержимое в условиях невесомости, а на следующий день обнаружили, что все чаинки собрались в одном месте — там экипаж МКС и нашел источник утечки. Об этом во время переговоров с Землей рассказывал российский космонавт Иван Вагнер. В марте 2021-го трещину заделали герметиком, но давление в модуле продолжало постепенно падать.

Степан Мельчаков