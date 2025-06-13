Новый глава КСИР пообещал открыть для Израиля «врата ада»

Новый командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур заявил, что для Израиля скоро будут «открыты врата ада». Его слова приводит иранское агентство Mehr.

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

В своем первом заявлении после назначения на должность господин Пакпур сказал, что Израиль посягнул на национальную безопасность и территориальную целостность Ирана. Это не останется без ответа, добавил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным иранского агентства NourNews, среди мирного населения погибли 78 жителей Тегерана, еще 329 пострадали.

Подробнее — в материале «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова