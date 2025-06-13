В Иране заявили об отсутствии утечек после удара Израиля по ядерному объекту

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по иранскому ядерному объекту в Натанзе нет жертв или утечек радиации. Об этом говорится в заявлении в Организации по атомной энергии Ирана, которое приводит иранское агентство ISNA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

При этом некоторые части объекта были повреждены. Ущерб еще предстоит оценить, отмечается в сообщении.

ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана сегодня ночью. По данным представителя ЦАХАЛа, воздушное пространство Ирана пересекли 200 истребителей, они сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей. При атаке Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. После этого Иран запустил в сторону Израиля более 100 дронов.

Елизавета Шмакова