Генштаб Ирана: у Тегерана нет ограничений для ответного удара по Израилю

В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии, ударив по исламской республике. Теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара, добавили в иранском Минобороны. Заявление приводит телеканал IRIB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В сообщении отмечается, что возмездие Ирана будет касаться Израиля и его сторонников.

ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана сегодня ночью. По данным представителя ЦАХАЛа, воздушное пространство Ирана пересекли 200 истребителей, они сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей. При атаке Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

На территории ядерного объекта в Натанзе были слышны взрывы, писали тегеранские СМИ. При этом превышения уровня радиации отмечено не было. Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения. После этого Иран запустил в сторону Израиля более 100 дронов.

Елизавета Шмакова