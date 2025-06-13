Пермская сеть товаров для животных сменила учредителя

У ООО «Бонифаций», управляющего одноименной сетью магазинов товаров для животных, сменился учредитель. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 9 июня им стал Алексей Пыхтеев, один из акционеров Пермской кондитерской фабрики и бизнесмен, близкий к экс-политику Никите Белых. С 2020 года 100% долей ООО принадлежали Александру Хрулеву.

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Сеть магазинов товаров для животных была создана в 2004 году инвесткомпанией «Ермак», в дальнейшем контролировалась бывшим акционером компании Михаилом Матвеевым. Согласно сервису «Яндекса», сейчас в Перми работает 11 магазинов сети. Выручка сети в 2024 году составила 156 млн руб., чистый убыток — 9 млн руб.