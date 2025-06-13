Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с голландским блогером отправился в тундру

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на несколько дней отправился в тундру Шурышкарского района, где будет жить в чумах у семей Озеловых и Артеевых — представителей малых коренных народов Севера. Они живут у слияния двух рек вблизи Полярного Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов уже умеет собирать и разбирать чум

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов уже умеет собирать и разбирать чум

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Дмитрия Артюхова будет сопровождать тревел-блогер Махил Снейп из Нидерландов, призер журналистской премии Василия Пескова «Окно в природу», автор книги «Голландец в России».

Виталий Озелов, который будет принимать губернатора, — бригадир оленеводческой бригады сельхозпредприятия «Мужевское». У тундровиков на всех 2400 оленей, половина собственных, а половина — предприятия.

«Артеевы — единственные в Шурышарском районе кочующие коми-оленеводы. Их старшие сыновья Александр и Иван доблестно несут службу в зоне спецоперации. В обеих семьях много детей и молодежи, каждый день проходит в совместных трудах и заботе о ближних»,— рассказал в соцсетях Дмитрий Артюхов. В поездке будут обсуждаться проблемы, которые волнуют тундровиков.

Впервые губернатор поехал в тундру летом 2022 года. Он пояснил, что делает это для того, чтобы «зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости коренных народов, пообщаться со старейшинами, чтобы решить, как еще можно улучшить жизнь северян».

В прошлый раз он посетил семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала. Дмитрий Артюхов научился собирать и разбирать чум, управлял оленьей упряжкой и участвовал в Совете старейшин Ямальского района.

Алена Голоднева