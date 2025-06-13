Российские авиакомпании планируют маршруты в обход Израиля и Ирана

Авиационные власти Израиля и Ирана объявили о закрытии воздушного пространства для полетов гражданских судов. По данным Росавиации, отечественные авиакомпании планируют маршруты в другие страны Ближнего Востока в обход Израиля и Ирана.

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила о корректировке расписания рейсов. В частности, приостановлены полеты между Москвой и Тегераном. Также отменен рейс SU520/521 Москва--Дубай--Москва за 13 июня, пассажиров перебронируют на сегодняшний рейс SU526/527.

Полеты в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале и обратно «Аэрофлот» будет осуществлять через воздушное пространство Пакистана. Рейсы по этим же направлениям на среднемагистральном флоте будут проходить с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки. Из-за увеличения времени в пути обратные рейсы задержат в среднем на один-два часа.

ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана сегодня ночью. В результате погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным тегеранских СМИ, на территории ядерного объекта в Натанзе были слышны взрывы. Превышения уровня радиации отмечено не было. Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана при атаке ЦАХАЛа погиб 1 человек, еще 24 получили ранения.