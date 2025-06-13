МИД Ирана: атака Израиля не могла произойти без помощи США

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что атака Израиля по Ирану «не могла произойти без координации и разрешения США». Текст заявления опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Правительство США как главный сторонник этого режима (Израиля — “Ъ”) также будет нести ответственность за последствия и опасные последствия сионистской атаки»,— сказано в сообщении.

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что Иран жестоко ответит на атаку Израиля. Он также сообщил о причастности США к ударам по Тегерану.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что Штаты не имеют отношения к ударам и призвал Иран не действовать против американских интересов.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация львов». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Главное о начале операции Израиля «Нация львов» — в материале «Ъ».