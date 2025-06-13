Вооруженные силы Ирана: Израиль заплатит высокую цену за удар по Тегерану

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что Иран жестоко ответит на атаку Израиля. Его слова приводит IRNA.

По словам господина Шекарчи, удары Израиля по Тегерану были нанесены с помощью США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты не имеют отношения к ударам и призвал Иран не действовать против американских интересов.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация львов». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Главное о начале операции Израиля «Нация львов» — в материале «Ъ».