Келлог: США хотят остановить боевые действия на Украине по текущей линии фронта

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные штаты хотели бы добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, прекратив боевые действия по текущей линии фронта.

«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит — та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе»,— сказал господин Келлог на форуме Германского фонда Маршалла в Брюсселе (признан в РФ нежелательной организацией) (цитата по ТАСС).

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись документами со своим взглядом на возможное мирное решение конфликта, а также договорили о проведении обменов пленными.

В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод Вооруженных сил Украины с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи.