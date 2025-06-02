Россия в меморандуме предложила два варианта прекращения огня на Украине

В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с приосединенных к РФ территорий или «пакетное предложение», предполагающее запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Текст меморандума опубликовали ТАСС и «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Российский меморандум состоит из трех разделов, первый из которых — «Основные параметры окончательного урегулирования». Его главные положения:

нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;

запрет на военную деятельность других государств на Украине;

безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ;

снятие введенных против России экономических санкций;

международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;

взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;

обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;

решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;

поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит;

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