Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия в меморандуме предложила два варианта прекращения огня на Украине

В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с приосединенных к РФ территорий или «пакетное предложение», предполагающее запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Текст меморандума опубликовали ТАСС и «РИА Новости».

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российский меморандум состоит из трех разделов, первый из которых — «Основные параметры окончательного урегулирования». Его главные положения:

  • нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
  • запрет на военную деятельность других государств на Украине;
  • безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ;
  • снятие введенных против России экономических санкций;
  • международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
  • взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
  • обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
  • решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;
  • поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит;

Новость дополняется

Новости компаний Все