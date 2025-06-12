Трамп: удар Израиля по Ирану «не неизбежен», но «весьма вероятен»

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от удара по ядерным объектам Ирана, так как Белый дом очень близок к заключению с Тегераном ядерной сделки. Тем не менее президент признал, что израильская атака весьма вероятна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я не хочу сказать, что это (удары Израиля.— "Ъ") неизбежно, но похоже, что это вполне может случиться»,— сказал господин Трамп. Президент заявил о своем желании, чтобы Иран был успешен. «Мы поможем им стать успешными. Мы будем торговать с ними. Мы сделаем все необходимое»,— подчеркнул глава Белого дома. Но он также отметил, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Ранее телеканал CBS сообщил о готовности Израиля провести атаки на ядерные объекты Ирана. Информагентство Reuters сообщило, что из-за возросших рисков для безопасности США выведут с Ближнего Востока часть военнослужащих, а также подготовят частичную эвакуацию посольства в Ираке.