В финском парламенте поддержали выход из конвенции о запрете противопехотных мин

В Финляндии парламентский комитет по обороне поддержал выход страны из Оттавской конвенции о полном запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shutterstock Фото: shutterstock

Для окончательного выхода из соглашения, помимо согласия парламента, требуется утверждение решения президентом республики. После чего заявление о выходе нужно передать генеральному секретарю ООН. О своем желании выйти из конвенции в Финляндии заявили 1 апреля.

24 апреля из договора по противопехотным минам вышла Латвия. А 4 июня — Эстония. В марте с подобными инициативами выступили Литва и Польша. Страны заявляют о необходимости пересмотра отношения к противопехотным минам, в связи с военной угрозой, которая, по их мнению, исходит от России.

Оттавская конвенция была подписана в декабре 1997 года представителями 122 стран. Помимо регуляции будущего производства противопехотных мин, она предусматривала уничтожение уже всех имеющихся их запасов у стран-участниц соглашения. 33 страны отказались подписать конвенцию. Среди них оказались все ведущие производители данного вооружения, включая Израиль, Индию, Пакистан, Китай, США и Россию.

Степан Мельчаков