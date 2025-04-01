Финляндия собирается выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия планирует выйти из Оттавского договора о запрете противопехотных мин. Также страна намерена увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП к 2029 году, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петтери Орпо

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters Петтери Орпо

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

«Выход из Оттавской конвенции даст нам возможность более гибко подготовиться к изменениям в сфере безопасности»,— заявил господин Орло (цитата по Reuters). Он добавил, что Финляндия выделит дополнительно €3 млрд на оборону. В правительстве заявили, что это требуется в ответ на растущую военную угрозу со стороны России.

В марте министры обороны Польши, а также Эстонии, Латвии и Литвы также заявили о намерении выйти из конвенции. Главы ведомств рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение в связи с угрозой конфронтации с Россией и с необходимостью усилить восточный фланг НАТО.

Оттавская конвенция 1997 года запрещает применять, накапливать и производить противопехотные мины. Финляндия присоединилась к конвенции в 2012 году. Россия и США не являются участниками конвенции.

Что такое Оттавская конвенция — в материале «Ъ».