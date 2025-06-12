Минобороны РФ: Россия готова проводить обмены пленными с Украиной ежедневно

Российская сторона подтверждает свою готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в ежедневном режиме. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что готовы вести обмен согласно графику, который был установлен на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова»,— отметили в Telegram-канале ведомства.

Ранее сегодня стало известно о возвращении из украинского плена третьей группы российских военнослужащих. Взамен Украине передали военнопленных ВСУ. Первый этап обмена состоялся 9 июня, второй — 10 июня. Точное число обменянных с обеих сторон не раскрывалось. 11 июня состоялся обмен телами погибших: Россия предоставила 1212 тел украинских военнослужащих, Украина передала останки 27 россиян.