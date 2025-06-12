Генштаб ВС Ирана отдал приказ о начале масштабных военных учений

Начальник генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери отдал армии приказ приступить к серии общенациональных военных учений. Об этом сообщает агентство Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Syrian Central Military Media / AP Фото: Syrian Central Military Media / AP

Господин Багери назвал целью учений увеличение оборонной мощи, оперативной готовности и потенциала сдерживания вооруженных сил страны. Mehr уточняет, что в связи с растущими региональными угрозами в график военных мероприятий будут внесены изменения.

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что ЦАХАЛ готов начать военную операцию в Иране. По данным телеканала, США призвали граждан покинуть регион из-за угрозы ответного удара.

МИД Омана, выступающего посредником на переговорах между Ираном и США по ядерной сделке, при этом подтвердил, что новый раунд состоится в Маскате 15 июня. Вашингтон требует от Тегерана использования ядерного топлива исключительно в мирных целях, а также настаивает на его вывозе из страны.

Подробнее — в материале «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».

Екатерина Отрашкевич