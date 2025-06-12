Турчак описал типичную схему захвата земель под гостевые дома в Горном Алтае

Глава Республики Алтай Андрей Турчак на примере земель на берегу реки Катуни у Каянчинского плеса рассказал в своем Telegram-канале, как бизнес захватывает наиболее привлекательные участки под создание объектов туристической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Двойной забор у трассы и целый коттеджный поселок, который для обхода закона назвали «пасекой», известен на всю Республику. Часть незаконных строений на этих участках была снесена в ноябре. Остальные участки, несмотря на запрет любых сделок, пытались перепродать. В феврале попросил надзорные органы обратить на это внимание и дать правовую оценку»,— написал глава региона.

Прокурорская проверка выявила «стандартную для республики схему». Восемь лет назад компания «Озерное» за 15% от кадастровой стоимости получила в собственность без торгов 20 га сельхозземель. Полученный массив бизнес «распилил» на участки по 10 соток и продал. «Но уже не за тысячи, а за миллионы»,— подчеркивает Андрей Турчак. В результате на берегу Катуни появились нелегальные объекты гостеприимства.

Суд признал все сделки с сельхозземлями у Каянчинского плеса недействительными. «Права собственности на земельные участки должны быть прекращены, а земли — возвращены в собственность республики»,— написал глава региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе объявленной Андреем Турчаком «земельной амнистии» до 30 сентября 2025 года предстоит внести изменения в генпланы и правила землепользования муниципалитетов с учетом легализованных объектов. До 30 ноября собственники турбаз должны поставить их на учет.

Михаил Кичанов