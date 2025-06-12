Часть Запорожской области осталась обесточена после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников ВСУ по Запорожской области без электроснабжения часть Акимовского муниципального округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По информации губернатора, аварийные службы работают над ликвидацией последствий.

По данным Минобороны, в период с 21:00 мск 11 июня до 00:00 мск 12 июня над регионами России было сбито 44 БПЛА. 38 из них — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Брянской области, еще два 2 – над территорией Республики Крым.