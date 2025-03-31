На 42% снизился объем экспорта куриных яиц из Краснодарского края в 2024 году

В 2024 году объем экспорта куриных яиц снизился на 42,4% по сравнению с 2023 годом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В прошлом году из региона экспортировали 43,8 млн шт. яиц. В 2023 году — 76,1 млн шт. Отправляли их в Абхазию. Инкубационных яиц экспортировали 432 тыс. шт., а в 2023 — 2,1 млн. Отправка производилась в Узбекистан.

Кроме того, на 37,2% снизился объем экспорта живых животных. В 2024 году экспортировали 21,1 тыс. голов, а в 2023 — 33,6 тыс. Из них 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота и 18,6 тыс. голов свиней. Живые животные отправлялись в Грузию.

Алина Зорина