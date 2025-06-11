Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении украинского региона

Президент Сербии Александр Вучич заверил украинского президента Владимира Зеленского, что поддержит территориальную целостность страны. Он также предложил помощь в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших во время военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить»,— сказал господин Вучич на саммите «Украина—Юго-Восточная Европа» в Одессе (цитата по ТАСС).

Президент Сербии выразил надежду, что такая поддержка была бы понятной и заметной для украинского народа. Он подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в вопросах политической поддержки территориальной целостности.

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что оборонные предприятия Сербии поставляют Украине сотни тысяч снарядов и миллионы патронов для стрелкового оружия. Как отметили в СВР, сербский военпром пытается «выстрелить России в спину».

Подробнее о визите сербского президента на Украину — в материале «Ъ».