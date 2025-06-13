«Русские музыкальные сезоны», The Demons, концерт к ПМЭФ-2025 на Дворцовой и День йоги в Юсуповском саду

В Петербурге бушует настоящее лето — время белых ночей и цветущей сирени. Впрочем, прогулки в садах и парках и походы на пикник для настоящих ценителей прекрасного не отменяют обязательного для жителей культурной столицы посещения концертов, музеев и театров. Выбор, как всегда, велик. Причем, не только в выходные, но и в будни. Что интересного в ближайшие десять дней ожидает наших читателей — в традиционной пятничной подборке «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цикл концертов «В цветах»

Фото: Святослав Буньков Цикл концертов «В цветах»

Фото: Святослав Буньков

Уже в эту пятницу, 13 июня, команда проекта «Русские музыкальные сезоны» представит на суд публики новый цикл концертов «В цветах», который преображает самые известные исторические залы Санкт-Петербурга в изящные концертные пространства, наполняя их композициями из живых цветов. В этот вечер шедевры классики прозвучат в рамках программы «Французский шарм в особняке Елисеевых» в отеле «Талион» на Невском проспекте. Гостям предложат насладиться мелодиями французской классики в историческом зале «Баккара», который наполнится изысканной атмосферой светского вечера, ароматом живых цветов и самыми красивыми мелодиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодный музыкальный фестиваль STEREOLETO

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ежегодный музыкальный фестиваль STEREOLETO

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На площадке общественного пространства «Севкабель Порт» 13 и 14 июня пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto. Мероприятие давно заслужило статус культового, лайнап артистов обновляют каждый год. В этом году, помимо уже известных музыкантов — Ёлка, ЛСП, «Кино»,— выступят и «новички» в индустрии: UBEL, «Хохма», «Привет». Кроме того, этим летом Stereoleto представит специальную программу «Песни Майка», посвященную 70-летию со дня рождения лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. На сцене выступит музыкант Николай Фоменко вместе с группой «Гарин и Гиперболоиды». На фестивале также будет открыта к посещению экспозиция, посвященная Майку Науменко, на которой будут представлены фотографии, рисунки, обложки альбомов и другие артефакты, связанные с «Зоопарком». Подробнее о проекте «Песни Майка» в рамках фестиваля Stereoleto — в интервью, которое дал «Ъ-СПб» Николай Фоменко.

В КСК Дерби в рамках XXVI Международной выставки «Иппосфера» в те же дни, 13 и 14 июня, пройдут соревнования по конкуру, объединяющие всадников разных возрастов и уровней подготовки. Участники выступят в трех категориях: мужчины и женщины (16 лет и старше), юноши и девушки (14–18 лет), мальчики и девочки (10–12 лет, 12–14 лет). Победители соревнований получат кубок «Иппосферы 2025», кубок «Экспофорума 2025» и летний кубок-2025. Спортсмены смогут продемонстрировать на турнире свое мастерство, а зрители — насладиться захватывающим зрелищем и поддержать любимых всадников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Воскресенье»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Воскресенье»

Фото: Театр имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета приглашает зрителей 14 июня на спектакль «Воскресенье», поставленный по одноименному роману Льва Толстого. Это произведение повествует о слабости и одновременно безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. Драма толстовского героя — в том, что он вдруг ясно увидел холодную жестокость реальности, которая уничтожает одних при полнейшем равнодушии других…

Режиссер — Айдар Заббаров. Исполнители: Илья Дель (Дмитрий Нехлюдов), Римма Саркисян (Катюша Маслова), заслуженный артист РФ Александр Новиков (Игнатий Никифорович), народный артист РФ Евгений Филатов (Тарас), Виталий Куликов (Масленников) и другие.

На следующий день, 15 июня, в Театре имени Ленсовета покажут «Бесов» Достоевского. Спектакль был поставлен к 200-летию со дня рождения великого русского писателя. Сценическую версию романа в жанре реконструкции в трех актах осуществили Евгений Ионов и Алексей Слюсарчук, последний также выступил режиссером-постановщиком. Обратившись к выдающемуся роману-предостережению, создатели спектакля пытаются актуализировать его, высказываясь о нашем времени и его острых проблемах и фактически создавая захватывающее полотно о человеческих страстях.

Господин Слюсарчук о теме спектакля рассуждает так: «Что-то происходит. В жизни. В романе. В спектакле. Постепенно человека захватывает неясное темное чувство. Потери себя? Потери смысла? Потери цели? Есть Бог. Он свет и вечность. Есть бес. Он тьма и потеря. Бес предвещает конец, он внутри каждого из нас, он ждет своего часа. Все умирают. Кто-то по своей воле, кто-то по воле случая, кто-то покидает этот свет, подчиняясь обстоятельствам, а кто-то — не примирившись. Человек рождается Божьим велением, пишет Достоевский, но уходит из жизни сообразно тому, во что он верит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваля йоги

Фото: Елизавета Абакумова, Коммерсантъ Фестиваля йоги

Фото: Елизавета Абакумова, Коммерсантъ

В воскресенье, 15 июня, петербуржцев и гостей города приглашают в Юсуповский сад, чтобы отметить XI Международный день йоги — 2025. Организаторами мероприятия выступают Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге и городской комитет по физической культуре и спорту. В программе праздника: занятия йогой с опытными инструкторами, сеансы медитации с сопровождением, познавательные лекции об Аюрведе, живые выступления артистов, традиционные индийские блюда, мастер-классы о культуре Индии и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из танго-мюзикла «Я Тебе Верю!»

Фото: Театр юного зрителя имени Брянцева Сцена из танго-мюзикла «Я Тебе Верю!»

Фото: Театр юного зрителя имени Брянцева

В Театре юного зрителя имени Брянцева 16 июня представят танго-мюзикл «Я Тебе Верю!». В постановке заняты звезды аргентинского танго и популярные артисты мюзиклов. Спектакль расскажет об удивительной истории любви пылкого юноши и прекрасной незнакомки, которых сквозь время и расстояние связало танго. Оригинальная хореография, захватывающий драматический сюжет, прекрасный вокал позволят зрителям погрузиться в атмосферу Аргентины 1950-х годов. Для спектакля была создана целая коллекция оригинальных костюмов, а проработанные декорации и видеоинсталляции придадут действию краски и глубины.

Режиссер — Павел Иванов. В ролях: Ярослав Баярунас, Мария Геворгян, Артем Елисеев, Анфиса Кириллина, Фантине Притула, Эмиль Салес, Павел Стукалов, Юлия Фардзинова. Артисты танго: Виктория Ефремова, Александр Макаров, Евгения Самойлова, Факундо Гажо, Андрей Михалин, Людмила Геша, Елизавета Горская. Артисты балета: Александра Воронина, Анна Гаврилова, Андрей Головко, Дарья Налетова, Наталья Калинина, Александр Койнов, Виктор Кондаков, Константин Кутузов.

Во вторник, 17 июня, можно заглянуть в Санкт-Петербургскую филармонию джазовой музыки, где в этот вечер пройдет очередной джем-сейшн. Эта традиция была заложена в 2019 году, когда в камерном Эллингтон Холле филармонии на Загородном проспекте начали проводиться свободные творческие встречи джазовых музыкантов. Ведущий встреч — пианист Николай Сизов, солист Джазовой филармонии, участник Ансамбля джазовой музыки Давида Голощекина. Еще одной доброй традицией джемов стало участие в них именитых джазовых музыкантов в качестве специальных гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Фото: Театр имени Ленсовета

В течение трех следующих дней — 18, 19 и 20 июня — в Театре имени Ленсовета покажут еще три спектакля: «Вишневый сад», The Demons и «Недоросль».

Знаменитую комедию Чехова воплотил режиссер-постановщик Уланбек Баялиев, который называет это произведение «пьесой-загадкой». «Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада — вся "магия" чеховского текста пропадает. Так что же такое вишневый сад? Этот сад никто никогда не видел, в нем никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишневому саду? С другой стороны, в этот сад можно попасть, когда человек переполнен любовью, любовью ко всему живому»,— рассуждает режиссер. «Почему Чехов настаивал, что эта пьеса — комедия? Божественная комедия? Мы будем задавать вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем искать трагический нелепый юмор, юмор у края бездны»,— отмечает также господин Баялиев.

В ролях: Наталья Шамина (Раневская), Римма Саркисян (Аня), Анастасия Дюкова / Дарья Циберкина (Варя), Олег Андреев (Гаев), Олег Федоров (Лопахин), Олег Сенченко (Фирс) и другие.

Представляемый 19 июня спектакль The Demons Ларса Нурена в переводе Ирины Мягковой рассказывает ни много ни мало о Любви. Режиссер Денис Хуснияров вместе с первоисточником пытается понять природу этого чувства.

«Многие люди не умеют любить. Они зациклены на себе, они рабы своего чувства, они эгоистичны, не думают о человеке, которого любят, о его чувствах и желаниях. В библейском понимании любовь — жертвенное чувство. Любовь не может требовать. Любовь — это огромный труд»,— комментирует произведение исполнительница главной роли Катарины — народная артистка РФ Анна Алексахина.

В сценической постановке звучит музыка культовой группы The Doors.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Недоросль»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Недоросль»

Фото: Театр имени Ленсовета

В пятницу, 20 июня, на сцене Театра имени Ленсовета представят комедию Фонвизина «Недоросль» в постановке режиссера Романа Кочержевского. Сам автор уверен, что история человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы, но на более высокой скорости. И слова Дениса Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии, по его словам, несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно. В этом создатели спектакля и попытаются убедить зрителей.

В ролях: Олег Сенченко (Простаков), Ольга Муравицкая (г-жа Простакова), Федор Федотов (Митрофанушка), Александр Крымов (Правдин), народный артист РФ Евгений Филатов (Стародум) и другие актеры.

В рамках продолжающегося в городе на Неве XXXII Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в здании Российской Академии наук 20 июня состоится первый исторический концерт с участием инструменталистов-виртуозов: Джанни Иорио (бандонеон, Италия), официально названный одним из трех величайших бандонеонистов планеты, и одного из самых востребованных современных джазовых и классических пианистов — лауреата международных конкурсов Александра Маслова и его трио.

В целом мероприятия в рамках фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в этом году продлятся вплоть до 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Комната культуры»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Выступление группы «Комната культуры»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Насыщенная культурная программа традиционно ожидается в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). В частности, 20 июня на Дворцовой площади состоится большой концерт «В ритме лета». На мероприятии выступят хедлайнер Женя Трофимов и группа «Комната культуры», а также победительница третьего сезона телешоу «Голос» Александра Воробьева, участница «Евровидения» из Италии Ива Дзаникки и еще один именитый гость с Апеннин — кумир 1980-х Аль Бано. Вход на концерт на Дворцовой будет свободным для всех желающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Жизель»

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Сцена из балета «Жизель»

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

Проект «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представит 21 июня на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра один из самых известных классических балетов — «Жизель». Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви. Это произведение называют вершиной жанра балетного романтизма, эталоном поэтической и танцевальной одухотворенности.

Театр «Санкт-Петербургский балет» был создан в 2011 году с целью познакомить ценителей балета всего мира с молодыми звездами классического танца. Артисты радуют публику классическими спектаклями и работами новых талантливых авторов. С труппой балета сотрудничают солисты ведущих театров страны.

Еще одним важным событием следующей субботы, 21 июня, станет ежегодный турнир по гольфу Roscongress Golf Cup, который пройдет в гольф-клубе «Петергоф» в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Гостей турнира ждут открытые уроки по гольфу и гостевой турнир на Чемпионском поле, а также выступления артистов, экскурсии на карах, активности от партнеров, церемония награждения и зажигательная вечеринка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «В свечах: Классика Старого света» в особняке Половцова

Фото: предоставлено организаторами Концерт «В свечах: Классика Старого света» в особняке Половцова

Фото: предоставлено организаторами

Завершит культурную программу следующей недели 22 июня воскресный концерт «В свечах: Классика Старого света», который состоится в особняке Половцова на Большой Морской улице. Роскошный Бронзовый зал исторического особняка в этот вечер наполнится теплым светом тысячи свечей и музыкой артистов «Русских музыкальных сезонов». Прозвучат знаковые композиции Вивальди, Пуччини, Чайковского, Верди, Прокофьева и других прославленных авторов, которые, как обещают организаторы, впечатлят даже самого искушенного слушателя.

Подготовил Андрей Цедрик