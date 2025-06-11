WSJ: Вэнс призвал Маска прекратить конфликт с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сюзи Уайлз позвонили миллиардеру Илону Маску и призвали его прекратить публичную ссору с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Разговор состоялся 6 июня.

Во время беседы представители администрации США настояли на необходимости снизить напряженность в отношениях между Илоном Маском и Дональдом Трампом. По данным WSJ, в разговоре вице-президент Вэнс встал на сторону американского президента, однако не стал критиковать и бизнесмена.

Ранее планировался телефонный разговор между Дональдом Трампом и Илоном Маском для «заключения мира», но он так и не состоялся. Конфликт начался после того, как Илон Маск покинул пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Он раскритиковал подписанный президентом проект бюджета США, назвав его «отвратительной мерзостью». Дональд Трамп в ответ пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями миллиардера. Сегодня господин Маск сообщил, что сожалеет о некоторых своих публикациях, посвященных американскому лидеру.

Подробности — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».