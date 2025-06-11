Белгородцы и орловцы потратили на покупку квартир с помощью эскроу 62 млрд

С момента старта механизма проектного финансирования белгородцы купили 7 450 квартир в новостройках, орловцы — 9 347. Данные предоставили региональные отделения Банка России.

Реформа действует с 1 июля 2019 года: привлечение средств участников долевого строительства теперь допускается только с использованием счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве.

Всего в Белгородской и Орловской областях со специальных счетов эскроу застройщикам было перечислено 62 млрд руб.: по 31 млрд в каждом регионе.

Сегодня между белгородскими кредитными организациями и строительными компаниями заключено 28 договоров на общую сумму порядка 10 млрд руб. К концу первого квартала действовало около 1,7 тыс. счетов эскроу, на которых хранилось около 7,5 млрд руб. Задолженность застройщиков составляла порядка 6,6 млрд руб.

В Орловской области за первые три месяца 2025 года хранили деньги на счетах эскроу для приобретения жилья на этапе строительства 1182 жителя. В денежном выражении — 4,3 млрд руб. Застройщики передали ключи от 402 новостроек, которые приобрели с использованием счетов эскроу. Банки перевели строительным компаниям 1,8 млрд руб.

«Деньги на счетах эскроу до десяти миллионов рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Это дополнительная гарантия их сохранности. А с недавнего времени начал действовать новый стандарт защиты ипотечных заемщиков. Он нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют деньги, выданные по ипотечному кредиту, на аккредитив, который, в отличие от счетов эскроу, не защищен системой страхования вкладов. Новые меры необходимы, чтобы дополнительно защитить деньги покупателей»,— прокомментировала начальник экономического отдела отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

В Липецкой области за первый квартал открыли 450 счетов эскроу по договорам долевого участия. Остаток средств на этих счетах составил 2,2 млрд руб.

Анна Швечикова