В Липецкой области за первый квартал открыли 450 счетов эскроу

С января по март было открыто 450 счетов эскроу для приобретения жилья в Липецкой области по договорам долевого участия. Остаток средств на этих счетах составил 2,2 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

За тот же период было «раскрыто» 30 эскроу-счетов на 184 млн руб. по завершенным объектам в регионе. С марта расчеты через счета эскроу начали применяться и в индивидуальном строительстве.

За первый квартал 2025 года жители Липецкой области разместили на своих счетах 206 млрд руб. Это на 31% больше, чем годом ранее.

Ульяна Ларионова